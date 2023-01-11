Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов

"Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите", - сказал Череватый.

Напомним, что оккупанты продолжают штурмовать Соледар, а вчера вечером российские пропагандистские СМИ разогнали заявление владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина о том, что якобы силы РФ "взяли под контроль всю территорию Соледара".

При этом "вагнеровцы" даже опубликовали фото, сделанные якобы в соляной шахте Соледара, но в Страткоме ВСУ уже опровергли это и назвали вражеской информационно-психологической операцией.

Вместе с тем в Американском институте изучения войны также ISW развенчали заявления РФ о "захвате" Соледара. Там заявили, что по состоянию на 10 января есть только визуальное подтверждение присутствия сил "Вагнера" в центре Соледара, но реальность контроля над территорией неясна из-за динамичного характера городских боев.

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