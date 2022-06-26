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Солдати не хочуть воювати і масово йдуть у відмову. Нове перехоплення розмови окупанта від ГУР

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Україна, Неділя 26 червня 2022 14:55
Солдати не хочуть воювати і масово йдуть у відмову. Нове перехоплення розмови окупанта від ГУР Фото: російські окупанти в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові б'ють окупантів, накриваючи нищівним вогнем. Ті навіть відмовляються ставати в стрій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення Головного управління розвідки розмови окупанта так званої "ДНР".

За його словами, їхній підрозділ ЗСУ "розбили в пух і прах". Велика кількість поранених та загиблих.

"Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали - а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся", - каже він.

За словами окупанта, ЗСУ раптово нападають на них, застигаючи зненацька.

"Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали пиз… (прочуханки). Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім - та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили", - додає він.

Як повідомлялося, минулої доби Збройні сили України знищили щонайменше 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34 850 окупантів.

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