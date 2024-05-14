Солдат РФ в упор застрелил гражданского под Волчанском, - прокуратура

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления в Харьковской области. В частности, солдат РФ в упор застрелил жителя Волчанской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

По данным следствия, сегодня, 14 мая в селе Старица российский оккупант застрелил 46-летнего местного жителя. Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов в этом же населенном пункте пропал местный житель. Его местонахождение не установили. "В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство", - рассказали правоохранители. В селе продолжаются боевые действия.