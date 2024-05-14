Солдат РФ в упор застрелил гражданского под Волчанском, - прокуратура
Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления в Харьковской области. В частности, солдат РФ в упор застрелил жителя Волчанской общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.
По данным следствия, сегодня, 14 мая в селе Старица российский оккупант застрелил 46-летнего местного жителя.
Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов в этом же населенном пункте пропал местный житель. Его местонахождение не установили.
"В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство", - рассказали правоохранители.
В селе продолжаются боевые действия.
Наступление россиян
Стоит заметить, что оккупанты активизировали боевые действия на севере Харьковской области.
Уже известно о нескольких военных преступлениях, которые они совершили за несколько дней. В частности, под Волчанском они закрыли в подвале мирных жителей.
Также, по информации полиции, враг мог расстрелять двух волонтеров, которые пытались эвакуировать семью из Волчанска.
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