Солдат РФ впритул застрелив цивільного під Вовчанськом, - прокуратура

Російські окупанти продовжують чинити військові злочини у Харківській області. Зокрема, солдат РФ впритул застрелив жителя Вовчанської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

За даними слідства, сьогодні, 14 травня, у селі Стариця російський окупант застрелив 46-річного місцевого жителя. Також відомо, що 14 травня під час збройного нападу окупантів у цьому ж населеному пункті зник місцевий мешканець. Його місцезнаходження не встановили. "Наразі правоохоронці розглядають кілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство", - розповіли правоохоронці. У селі продовжуються бойові дії.