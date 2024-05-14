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Солдат РФ впритул застрелив цивільного під Вовчанськом, - прокуратура

Вовчанськ, Вівторок 14 травня 2024 18:49
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Солдат РФ впритул застрелив цивільного під Вовчанськом, - прокуратура Ілюстративне фото: під Вовчанськом окупант застрелив мирного жителя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують чинити військові злочини у Харківській області. Зокрема, солдат РФ впритул застрелив жителя Вовчанської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

За даними слідства, сьогодні, 14 травня, у селі Стариця російський окупант застрелив 46-річного місцевого жителя.

Також відомо, що 14 травня під час збройного нападу окупантів у цьому ж населеному пункті зник місцевий мешканець. Його місцезнаходження не встановили.

"Наразі правоохоронці розглядають кілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство", - розповіли правоохоронці.

У селі продовжуються бойові дії.

Наступ росіян

Варто зауважити, що окупанти активізували бойові дії на півночі Харківської області.

Вже відомо про кілька військових злочинів, які вони скоїли за кілька днів. Зокрема, під Вовчанськом вони закрили у підвалі мирних мешканців.

Також, за інформацією поліції, ворог міг розстріляти двох волонтерів, які намагалися евакуювати родину із Вовчанська.

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