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Скоротили в три рази. У Чехії переглянули вирок бойовику"ДНР"

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Вівторок 11 січня 2022 19:55
Скоротили в три рази. У Чехії переглянули вирок бойовику"ДНР" Фото: засуджений за перебування в лавах бойовиків Лукаш Новачек (irozhlas.cz)
Автор: Валерія Поліщук

Апеляційний суд міста Праги переглянув вирок, винесений Лукашу Новачеку, який за перебування в лавах бойовиків "ДНР" був засуджений до 20 років позбавлення волі. Суд постановив знизити термін ув'язнення до шести років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чеське радіо".

Апеляційний суд визнав недоведеним, що житель Карловарського краю брав участь у бойових діях на боці бойовиків.

Таким чином, Новачек був визнаний винним в участі в діях організованого злочинного угруповання, але не в тероризмі, що карається в Чехії позбавленням волі строком до 26 років.

Відзначимо, що Лукаш Новачек влітку 2015 році приїхав на схід України, щоб "почати нове життя з дівчиною Наташею", з якою познайомився в Інтернеті. По приїзду в Донецьк знайомі Наташі нібито запропонували йому посаду в армії "ДНР", проте Новачек відмовився бути солдатом і почав працювати вільнонайманим для того, щоб заробляти гроші.

У січні 2016 року він приїхав до Москви, де в посольстві Чехії подав заяву на заміну паспорта і вилетів до Праги.

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