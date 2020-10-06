Скорочення терміну експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви, - експерт

Намір Мінінфраструктури скоротити строк експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви.

Про це заявила президент Асоціації "Укрведтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталія Петриченко.

За її словами, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася привести свою законодавчу базу у відповідність з європейськими директивами, в яких не передбачений нормативний термін служби вагонів.

"В європейських директивах взагалі відсутній такий термін як "нормативний термін служби вагонів". Вагон експлуатується до тих пір, поки його технічний стан дозволяє це робити. Більше того, у нас за технічним станом власники все стежать, і жоден вагон не вийде на колії загального користування з простроченим плановим видом ремонту, поточним ремонтом. Які виконують структурні підрозділи УЗ", - пояснила Петриченко.

Крім того, вона підкреслила, прийняття такого рішення в умовах кризи, негативно позначиться на обсягах вантажоперевезень залізницею, оскільки вантажовідправники будуть шукати альтернативні види транспортування вантажів.

"Зараз у тій економічній ситуації, в якій ми опинилися в зв'язку з пандемією вводити ось такі заходи, це вкрай негативно. Це позначиться на роботі всього транспорту в цілому. В кінцевому підсумку підприємства змушені будуть все більше і більше переходити на альтернативний вид транспорту - авто, річка, що, по суті, ми зараз і бачимо", - вважає Петриченко.

На її думку, намір Мінінфраструктури та "Укрзалізниці" скоротити термін експлуатації вагонів є необдуманим кроком.

"Ми вважаємо, що це не обдуманий крок з боку УЗ і Мінінфраструктури та не можна так різко міняти векторность діяльності", - підкреслила Петриченко.

Нагадаємо, раніше в "Укрметалургпромі" заявили, що прийняття рішення Мінінфраструктури про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативного терміну призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.