Через скорочення кількості субсидіантів у Київській області зростають неплатежі за газ

Через не вчасно нараховану державну субсидію в рахунках за газ у клієнтів може з'явитися борг

По состоянию на 1 января 2019 года долг бытовых потребителей за газ в Киевской области превысил 2,6 млрд гривен. Сейчас субсидии получают 158 тыс. клиентов "Киевоблгаз Сбыт", почти в два раза меньше (на 125 тыс.) чем в прошлом отопительном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Материальное положение большинства клиентов компании не улучшилось, а правила получения госпомощи ужесточились. Сокращение количества субсидиантов и повышение цены на газ в этом отопительном сезоне привело к накоплению задолженности" - сообщает директор "Киевоблгаз Сбыт" Денис Смоляков.

В компании прогнозируют, что в связи с изменением порядка получения госпомощи количество должников будет увеличиваться. Для субсидиантов, которые начали оформлять или получать субсидию с 2019 года, расчетами за газ и распределением бюджетных средств на лицевые счета потребителей газа будет заниматься "Ощадбанк". В связи с этим есть вероятность, что новая система расчетов может привести к задержке с начислениями.

"Из-за не вовремя начисленной государством субсидии в счетах за газ у клиентов может появиться долг. Хотим заранее всех успокоить. Это техническая сумма, которая будет списана сразу после того, как банк зачислит субсидию", - уверяет Денис Смоляков.

Еще одним нововведением станет начисление пени по просроченным платежам за коммунальные услуги – и за газ в том числе.

"С 1 мая 2019 года вступают в силу изменения в закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах", согласно которому предусматривается уплата пени, размер которой составит 0,01% от суммы долга за каждый просроченный день. Вместе с тем, пеня не может превышать размер долга и не будет касаться долгов предыдущих периодов. Чтобы клиент мог проверить наличие задолженности необходимо зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте 104.ua или отправив SMS на номер 7104. Указать личный счет (10 цифр), пробел и показания (5 цифр)", - говорится в сообщении.

В случае возникновения долга, потребитель, который не в состоянии сразу погасить сумму может обратиться в "Киевоблгаз Сбыт" с заявлением о заключении договора реструктуризации.