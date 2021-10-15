Скорочення інвестицій і видобутку: в Кабміні оцінили наслідки заборони видобувникам продавати свій газ

"Постійна зміна умов на ринку призводить до втрати інтересу з боку інвестора та недовіри до держави. Довгострокові проекти у видобутку передбачають отримання перших результатів, у вигляді видобутого газу, мінімум через 1-1,5 роки для green field проекти і це означає, що інвестиційний проект є довготривалим та вимагає значних капітальних інвестицій", - зазначив експерт.

Радник прем'єра додав, що видобуток українського газу має залишатися пріоритетом.

"Сценарій видобутку 30 млрд м3 українського газу, за експертними оцінками, є цілком реалістичним, проте для цього необхідно забезпечення певних умов на ринку. Економічним ефектом нарощування обсягів видобутку буде зростання надходжень до центрального та місцевих бюджетів, а також зростання ВВП на 3%. Додаткові надходження до бюджету можуть скласти більш ніж 200 млрд грн до 2030 року", - додав Криволап.

Нагадаємо, минулого тижня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

Це викликало критику експертів, нардепів і міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки від такого кроку.