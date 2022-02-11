"Сокіл" творить історію, Тухель у погоні за трофеєм, нефутбольне Ель Класіко: анонс вихідних у спорті

"Реал Мадрид" – "Барселона"

11 лютого, 21:45, Мадрид, WiZink Center, телетрансляція на Setanta Sports

Іспанське Ель Класіко в нинішньому сезоні більше змістове навантаження має в баскетболі. Мадридський "Реал" і "Барселона" наразі йдуть у лідерах Євроліги й готові додати гострих відчуттів інчас та кулес. Наразі фаворитом виглядають господарі.

Однак, останні два протистояння – у чемпіонаті Іспанії та Євролізі – мадридці "Барсі" програли. А тут ще й недоречна поразка в Стамбулі від "Фенербахче" (51:66) заклала підвалини до втрати "Реалом" лідерства. Ще одна поразка "вершкових" буде вкрай недоречною, тож баскетбольне Класіко стане гарячим.

"Сокіл" – "Кременчук"

12 лютого, 18:00, Київ, Палац спорту, телетрансляція на "Спорт 1"

Легендарний столичний "Сокіл" вперше після відродження зіграє на льодовій арені Палацу спорту. Статус суперника цілком відповідає історичній вазі події. У гості до команди Олега Шафаренка завітає головний конкурент у боротьбі за титул – "Кременчук".

Наразі дві найкращі команди УХЛ розділяють 6 пунктів, але гості мають матч у запасі. Цей поєдинок стане третім у Києві в сезоні 2021/22. У перших двох перемоги святкував якраз "Кременчук" (4:2, 3:2). Натомість "соколята" тричі перемагали суперника в гостях.

"Челсі" – "Палмейрас"

12 лютого, 18:30, Абу-Дабі, "Мохаммед бін Заєд Стедіум", трансляція на YouTube-каналі ФІФА

Скоро мине два десятиліття, як функціонери здихалися Міжконтинентального кубка на користь Клубного чемпіонату світу, а за трофей і далі найчастіше змагаються найкращі команди Європи та Південної Америки. Ось і цьогоріч у вирішальному матчі зійдуться лондонський "Челсі" та бразильський "Палмейрас".

Обидва суперники без надзусиль здолали слабших опонентів у півфіналах. Щойно в кінці січня минув рік із моменту призначення Томаса Тухеля на посаду керманича "Челсі", а німець може здобути вже третій трофей із лондонцями. Для бразильців же кубок може стати хорошим заспівом до старту чемпіонату навесні.

"Наполі" – "Інтер"

12 лютого, 19:00, Неаполь, "Дієго Армандо Марадона", телетрансляція на MEGOGO

Центральний матч усього другого кола в італійській Серії А прийме Неаполь. Місцевий "Наполі" зобов'язаний перемагати чинних чемпіонів із міланського "Інтера", щоб зберегти шанси на Скудетто. Наразі відрив між командами – 1 пункт плюс поєдинок у запасі на користь міланців.

Неаполітанці мають 5-матчеву серію без поразок. Натомість "Інтер" минулого тижня програв дербі "Мілану" (1:2). Восени команди влаштували яскраву перестрілку на "Джузеппе Меацца" (3:2 на користь "Інтера"), та навряд повторять ту феєрію. На видовищність зустрічі це, однак, не вплине.

еПрі Мехіко

13 лютого, 00:00, Мехіко, Автодром імені братів Родрігес, телетрансляція на Setanta Sports+

Поки у Формулі 1 триває міжсезоння спраглі до перегонів уболівальники перемкнулися на Формулу Е. Чемпіонат світу серед електромобілів із відкритими колесами цих вихідних гостюватиме в Мексиці. Після двох гонок в Ер-Ріяді на пілотів чекають 36 кіл в обіймах гір.

Фаворитами у битві за перемогу в Мехіко виглядають пілоти "Мерседеса" Нік де Вріз і Стоффель Вандорн. Виклик німецькому автогіганту знову готові кинути "Вентурі". І це не лише проміжний лідер чемпіонату Едоардо Мортара, а й дворазовий переможець мексиканського еПрі Лукас Ді Грассі.