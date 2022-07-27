"Сокіл" відмовився від участі в Континентальному кубку: федерація оперативно замінила киян

Чемпіон України вимушено відмовився від участі в Континентальному кубку. Натомість "соколята" планують зіграти в чемпіонаті України.

Функціонери замінили столичний клуб "Кременчуком". На момент дострокового завершення минулого сезону через повномасштабне вторгнення РФ команда під керівництвом Олександра Савицького була другою у турнірній таблиці. Тож місце в євротурнірі автоматично перейшло до кременчуківців.

"Кременчук" візьме старту у Континетальному кубку з групи F третього раунду 18-20 листопада. Там суперниками колективу з Полтавщини будуть словацька "Нітра", польська "Унія" і переможець групи D. Туди жереб відправив сербську "Войводіну", італійський "Азіаго Хокей" та словенський "Акроні".

У сезоні 2015/16 "Кременчук" уже брав участь у Континентальному кубку. Тоді "помаранчево-чорно-білі" зазнали трьох поразок у матчах із "Солігорськом", "Тихи" та майбутнім тріумфатором турніру "Руаном".

Раніше "Сокіл" не підтвердив заявку на участь у Польській хокейній лізі. Київський клуб не встиг владнати формальності для переїзду в сусідній чемпіонат до дедлайну.