"Сокол" разгромно уступил "Кременчугу" на старте чемпионата Украины по хоккею

Чемпионат Украины, 1-й тур

"Киев" – "Харьковские Берсерки" – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: Люлюк, 45:23 – Абаджян, 20:32, 63:47

"Сокол" – "Кременчуг" – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайбы: Середницкий, 24:37, Сеник, 26:33, Лялька, 33:47

Первыми на лед Дворца спорта против "Берсерков" вышли дебютанты из "Киева". Несмотря на разницу в статусе, в основном на площадке игра была ровной. Харьковчане повели на старте второго периода, когда Абаджян метко бросил с лета с небольшим рикошетом.

Столичная команда отыгралась на старте третьего периода, когда Люлюк в контратаке "Киева" обыграл защитника и бросил шайбу точно в угол. Впоследствии матч прервала воздушная тревога. Но в овертайме гости сумели вырвать победу – Абаджян оформил гол-фантом, который рефери засчитал только после просмотра повтора.

Тем временем "Кременчуг" после безголевого первого периода шокировал "соколят" тремя заброшенными шайбами ​​во втором. Сначала прострел Средницкого на "пятак" подправил в свои ворота Горлушко. Вторым отличился Сеник, для которого выход 1 в 0 организовал Лялька.

А на десерт сам ассистент утроил преимущество "Кременчуга". На правом краю атаки Лялька получил передачу Кривошапкина и классно пробил под перекладину ворот Кубрицкого. В то же время коллега вратаря "Сокола" по амплуа – Макаренко – сумел оформить первый в сезоне шатаут.