"Сокол" разгромил "Днепр" в полуфинальной серии чемпионата Украины по хоккею

Чемпионат Украины, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

"Днепр" – "Сокол" – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: Сидоренко, 32:55 – Качан, 20:42, Мазур, 38:50, Благой, 43:49, Сысак, 44:18

Как и накануне, команды осторожно отыграли стартовый период. Во второй же 20-минутке киевляне повели уже на первой минуте. Это Мазур от левого края отдал в зону перед воротами, откуда Качан в касание переиграл Захарченко.

До конца периода "Днепр" и "Сокол" еще успели обменяться шайбами. Сначала "щуки" сравняли счет – Дьяченко среагировал на бросок Лесникова, но Сидоренко вовремя оказался на добивании. В ответ Мазур роскошно разобрался в суматохе у ворот херсонцев и из-за ворот протолкнул шайбу за линию.

Еще дважды "соколята" забили в третьей 20-минутке. В затяжной атаке киевлян в большинстве Благой перед воротами подставил клюшку под бросок Бондарева. А затем окончательный счет в матче установил Сысак, реализовав возможность после передачи Бабинца в большинстве.

Итак, "Сокол" закрепил лидерство в серии (2:0). Уже следующая встреча может стать последней. Хозяином третьего матча станет столичный коллектив. В параллельной серии второго финалиста определят "Кременчуг" и "Легион".