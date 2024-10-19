"Сокол" проиграл второй матч Континентального кубка: какие шансы выйти из группы

Континентальный кубок, 2-й раунд, группа C

"Есенице" – "Сокол" – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайбы: Светина, 03:27, 23:48, Лесничар, 16:12, Чимжар, 24:45, Силланпяя, 38:15 – Захаров, 18:54, Благой, 28:51

Самая титулованная команда пропавшей с карты мира Югославии быстро повела в счете. Это Светина с близкого расстояния переиграл Петрова после передачи Чимжаря. А под занавес стартового периода Лесничар на "пятаке" замкнул передачу того же Чимжаря в большинстве.

"Соколята" успели ответить еще до первого перерыва. На предпоследней минуте Захаров бросил с дистанции после передачи Благого. Однако, на старте второй 20-минутки "Есенице" отличился еще дважды – Светина классно подставил клюшку под бросок партнера от борта, а Чимжар разобрался на "пятаке" после выстрела Селана от синей линии.

Команда Олега Шафаренко снова ответила одной шайбой – Благой протолкнул "диск" за линию при численном преимуществе киевлян. Однако под занавес второго периода словенский коллектив укрепил собственное преимущество усилиями Силланпяи, который метко бросил из центральной зоны после передачи из-за ворот.

В третьей 20-минутке зрители не дождались ни одной шайбы. "Есенице" одержал вторую победу и вырвался в главные претенденты на единственную путевку в следующий раунд турнира. Тем временем "Сокол" досрочно потерял все шансы на выход из группы, а в воскресенье попытается закрыть мини-турнир утешительной победой над хорватским "Сисаком".