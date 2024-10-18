"Сокол" матчем с девятью шайбами стартовал в Континентальном кубке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Континентальный кубок, 2-й раунд, 1-й тур

"Риттен" – "Сокол" – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Шайбы: Кульетта, 18:11, Джакомуцци, 27:14, Хьорт, 33:52, Финк, 35:16, Костнер, 55:30 - Захаров, 05:57, 40:19, Ромащенко, 32:15, Толстушко, 40:38

Тренер киевлян Олег Шафаренко назвал "Риттен" наиболее опасным соперником в группе, где играет "Сокол". К тому же, чемпион Италии принимает турнир в родных стенах. Учитывая все эти обстоятельства, шансы на победу у украинского клуба были минимальны. Но наша команда выглядела очень прилично.

Украинцы шокировали местную публику, открыв счет в матче – на 6-й минуте отличился Захаров. Все, что удалось хозяевам до перерыва, это сравнять счет.

Во втором периоде "Риттен" выглядел уже солиднее. Команда острее атаковала, создавала моменты, и вполне заслуженно забросила три шайбы, на которые украинцы ответили только одной (отличился Ромащенко). К сожалению, в моменты, когда в ворота киевлян влетали третий и четвертый голы, неуверенно действовал и наш вратарь Дяченко. Неудивительно, что к концу периода его заменили другим голкипером – Петровым.

Начало заключительной 20-минутки стало настоящей феерией от "Сокола". Не успела минутная стрелка часов сделать круг, как в ворота итальянцев влетели одна за другой две шайбы. Сначала Захаров отозвался на идеальный пас Бородая, а затем Толстушко сравнял счет сильным дальним броском.

После этого команды стали действовать более осторожно, понимая цену ошибки. К сожалению, ошиблись киевляне. Захаров "заработал" необязательное удаление, а итальянцы умело воспользовались шансом.

До завершения игры оставалось менее пяти минут. Теоретически шанс отыграться еще не был. Но киевляне стали нервничать, получили еще одно двухминутный штраф. Так что спасти игру не смогли.

В другом матче стартового тура словенский "Есенице" относительно легко одолел хорватский "Сисак" (3:1). Именно со словенцами киевляне проведут второй поединок. Он состоится 19 октября, начало – в 17:00 по киевскому времени.