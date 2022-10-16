"Сокол" перестрелял "Днепр" в центральном матче дня хоккейного чемпионата

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Днепр" – "Сокол" – 4:6 (1:1, 2:1, 1:4)

Шайбы: Дворник, 11:32, Койда, 30:43, 41:39, Щербак, 35:00 – Бабинец, 16:24, 47:07, Мазур, 33:11, 51:26, Благой, 44:49, Сысак, 48:35

Повели в счете херсонцы на 12-й минуте. Настоящее нашествие на ворота столичного гранда с ударом в упор от Тищенко завершилось точным добиванием Дворника. Но "Сокол" быстро ответил – Бабинец в большинстве бросил с острого угла слева от ворот и сравнял счет.

Во втором же периоде киевляне заиграли активнее. Однако кураж поймал голкипер "Днепра" Захарченко, несколько раз потянувший броски "соколят". Вдохновившись подвигами вратаря, херсонцы сумели организовать гол на 31-й минуте. Койда устроил сольный проход от синей линии и отправил шайбу между щитками Кубрицкого.

Но по сценарию первого периода "Сокол" снова быстро восстановил паритет. И эта шайба в четвертый раз в матче была оформлена в большинстве. Нименко слева отдал передачу параллельно линии ворот, а Мазур классным броском зажег двойки на табло. Правда, еще до конца второй 20-минутки "Днепр" сумел выйти вперед в большинстве – Щербак сместился в центр и роскошно бросил в девятку над ловушкой голкипера.

После воздушной тревоги на старте третьего периода херсонцы оформили четвертую шайбу. Это Койда на "пятаке" добил шайбу в сетку после того, как Кубрицкий не смог зафиксировать диск после броска Кобильника. Заодно и небольшую стычку с участием нескольких игроков обеих команд с удалениями спровоцировал.

Но "Сокол" не сник. Тренерский штаб киевлян сменил голкипера и выпустил всех опытных хоккеистов. Результат не заставил себя ждать – "соколята" забросили трижды в течение каких-то пяти минут усилиями Благого, Бабинца и Сысака. К тому же два из трех голов они оформили в большинстве.

Финальные 10 минут при таких условиях превратились в настоящее сражение. Ее победителем стал "Сокол", сумевший отличиться еще раз – Чердак прострелил из правой зоны вбрасывания, а Мазур беспрепятственно подставил клюшку на "пятаке". Благодаря этой победе киевляне сравнялись с Днепром по очкам (по 9 пунктов).