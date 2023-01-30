"Сокол" переиграл "Днепр" и снова вышел в лидеры хоккейного первенства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Сокол" – "Днепр" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: Мазур, 35:53, Янишевский, 38:37, Благой, 59:45

После чувствительного поражения в субботу "соколята" вышли на домашний лед с намерением взять реванш у "щук". В первом периоде игра была в целом равной. Однако херсонцы порой не успевали за выпадами столичной команды, поэтому собрали немало штрафных минут. Впрочем, реализовать большинство "Сокол" не смог.

Использовать свои моменты подопечные Константина Симчука смогли во второй 20-минутке. Открыл счет Мазур – Сысак из центральной зоны отпасовал налево Чердаку, а тот пробил из левой зоны вбрасывания. Капитану киевлян оставалось только подправить шайбу перед воротами.

"Днепр" быстро получил возможность отыграться. "Сокол" с фолами оказался в двойном меньшинстве. Однако реализовать большинство 5 на 3 за полторы минуты херсонцы так и не сумели. Расплата наступила почти моментально. Как только "соколята" оказались в равных составах, сразу же организовали затяжную атаку, на финише которой Янишевский со второй попытки протолкнул шайбу за линию.

А в третьем периоде хозяева могли делать счет разгромным. В середине 20-минутки тот же Янишевский скрылся на свидании с вратарем, но в последний момент был сбит защитником. Однако сам пострадавший не смог переиграть Захарченко с буллита. Но на последней минуте Благой забросил в пустые ворота.

Три шайбы без ответа обеспечили "Соколу" возвращение в лидеры регулярного чемпионата. Киевляне набрали 47 очков в 21-м матче. "Днепр" опустился на второе место (45 пунктов, 19 матчей). Третьим идет "Кременчуг" – 43 (19).