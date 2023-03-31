"Сокол" во втором овертайме дожал "Кременчуг" и стал чемпионом Украины по хоккею

Чемпионат Украины, плей-офф, финал, пятый матч

"Кременчуг" – "Сокол" – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: Бабинец, 96:18

К решающему матчу серии команды подошли с двумя победами в активе. Излишней интриги поединка добавляло то, что ни у кременчужан, ни у столичного коллектива не было преимущества на выезде либо дома. И хотя пятый поединок должен был состояться на "Айсберге", но там раньше "Кременчуг" и "Сокол" одержали по победе.

Предматчевые прогнозы обозревателей оправдались. Отечественные гранды играли очень осторожно, прекрасно осознавая цену ошибки. В этой ситуации главными героями противостояния стали вратари. И голкипер хозяев Кучера, и страж ворот "соколят" Дьяченко творили настоящие чудеса на линии. Последний даже не дал Середницкому реализовать буллит.

Как следствие, дело с нулями на табло дошло до овертайма. Да и там забить оказалось непростой задачей. "Кременчуг" и "Сокол" сыграли дополнительные 20 минут, а после паузы – начали второй овертайм. Все шло к тому, что придется играть дальше. Даже диктор на ледовой арене сообщил, что матч в пятницу могут не доиграть...

И именно в этот момент "Сокол" организовал решающий выпад. В контратаке киевлян ветеран Бабинец вывел на ударную позицию Чердака, но его бросок парировал Кучер. Тем не менее, шайбу подхватил тот же рекордсмен чемпионата Бабинец и отправил уже в пустые ворота.

Этот чемпионский титул стал 14-м в истории "Сокола". После возрождения команды в 2020 году команда во второй раз победила в хоккейном первенстве. Правда, в прошлом году столичный коллектив завоевал золотые медали в кабинетах, поскольку чемпионат не доиграли из-за полномасштабной войны РФ.