Як зберегти пенсію під час окупації: покрокова інструкція

Для збереження пенсії треба оформити "Дія.Підпис" - електронний підпис, який використовується для підписання документів у застосунку "Дія" та онлайн.

Що потрібно для отримання Дія.Підпис

необхідна ID-картка

або

біометричний закордонний паспорт у застосунку Дія.

Термін "Дія.Підпис" - один рік або до моменту його видалення. Створення "Дія.Підпис" - безоплатна послуга.

Як отримати "Дія.Підпис"?

1. Авторизуйтесь у застосунку "Дія".

2. Перейдіть до Меню - "Дія.Підпис".

3. Натисніть Створити.

4. Підтвердьте особу через перевірку за фото, NFC або BankID.

5. Придумайте 5-значний код для Дія.Підпис".

6. Готово! Тепер ви можете підписувати документи в "Дія" та онлайн.

Важливо!

Віддалена електронна ідентифікація здійснюється шляхом авторизації одержувача (без його особистої присутності) в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID). Така можливість прирівнюється до фізичної ідентифікації одержувача і дозволяє зберегти пенсійні виплати.