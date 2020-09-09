Збереження тютюнової монополії додасть проблем владі напередодні виборів, - експерт

Фото: продаж сигарет (з відкритих джерел)

Експерт пояснив, в чому полягає неправомірність дій з боку Міністерства економіки

Спроба створення єдиного національного оператора тютюнового ринку є прямою ознакою корупції в Міністерстві економіки, оскільки критерії відбору прописані під конкретну компанію - "Тедіс-Україна".

Про це заявив економічний журналіст Сергій Лямець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повернув проект розпорядження Кабміну "Про реалізацію пілотного проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів" до Міністерства економіки з побажанням зібрати думку учасників тютюнового ринку.

Лямець стверджує, що на момент подачі документа до уряду вже існувала експертиза проекту з боку Міністерства юстиції.

Журналіст також повідомив, що ФОПи, що займаються реалізацією тютюнових виробів, підготували колективне звернення до президента, в якому закликали Зеленського не допустити "закріпачення" галузі тютюновим монополістом. Підприємці стверджують, що єдиний оператор на ринку тютюну "уб'є тисячі робочих місць і створить умови для зростання контрабанди".

На думку Лямця, подібні звернення малого бізнесу - не найкращий сигнал для влади напередодні виборів до місцевих рад, оскільки раніше влада називала боротьбу з монополізмом на тютюновому ринку одним з пріорітетів.

Крім того, наголошує експерт, ідея наділити компанію "Тедіс" правами державної монополії - суперечить Меморандуму уряду з тютюнниками, здоровому глузду і державним інтересам.

Нагадаємо, народний депутат України від "Слуги народу" Людмила Буймістер заявила, що депутати незадоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашка, оскільки той не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко лобіював інтереси дистриб'ютора тютюнових виробів - компанії Tedis Ukraine. Він також не виключає, що після звільнення Петрашка відкриють кримінальні провадження.