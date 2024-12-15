За сегодня уже более 150 боев: в Генштабе рассказали, где больше всего столкновений

Российские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, среди которых Блешня, Порозок и Славгород.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник пытается создавать давление на наши подразделения в направлении Высокой Яруги, в Волчанске и в районе Тихого, в целом противник штурмовал позиции наших подразделений девять раз, один бой продолжается. Авиаударам КАБами подверглись Барановка и Шопино.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Загрызово и Лозовой. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды. Одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили десять атак российских захватчиков, 14 боестолкновений в настоящее время продолжаются. Враг атакует вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Под удары вражеской авиации попал Северск.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении произошло семь вражеских атак в районе Торецка и Щербиновки. Украинские воины уже отбили две из них, бои продолжаются, также противник активно применяет бомбардировочную авиацию, под ударами оказался населенный пункт Крымское.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, семь боестолкновений еще продолжаются. Враг бил неуправляемыми авиационными ракетами по Александрополю, сбросил авиабомбы на Николаевку.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки. 15 атак оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Багатир, Андреевку и Алексеевку.

На Времовском направлении происходит 13 боестолкновений вблизи Константинопольского, Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Трудового, Нового Комара, Новоселки и Макаровки. 12 штурмов противника украинские воины уже отбили.

На Ореховском направлении оккупационные войска обстреливают подконтрольную украинскому правительству территорию, целясь по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам.

Дважды безрезультатно враг пытался штурмовать наших защитников на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация и артиллерия врага продолжают наносить удары по своей территории. Украинские воины за сегодня отбили 11 атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются боестолкновения в 17 локациях.