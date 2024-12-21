За сегодня враг совершил 32 попытки штурма в Курской области, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00, 21 декабря, на фронте с начала суток произошло 110 боевых столкновений. Только в Курской области области враг совершил 32 попытки штурма, бои еще продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
В Генштабе отметили, что россияне продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В частности, сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня пострадали общины населенных пунктов:
На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений, неподалеку Казачьей Лопани идет бой.
На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали Силы обороны в районе Петропавловки, получили отпор.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи Зеленого Гая, Грековки, Тернов и Ивановки. Девять боев еще продолжаются. Враг нанес авиаудары по Ивановке и Ямполовке КАБами, неуправляемыми ракетами ударил по населенному пункту Надежда. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении. С начала суток здесь состоялось два безрезультатных штурма противника. Пять управляемых авиабомб враг сбросил на Северск.
На Краматорском направлении с начала суток авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Марковому, Константиновке и Часовому Яру. Украинские защитники отражают две вражеские атаки в направлении Ступочек.
На Торецком направлении агрессор четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Дружба. Враг активно применяет авиацию. По Романовке и Катериновке нанес удары КАБами.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили семь атак противника, восемь боестолкновений - еще продолжаются. Александрополь, Покровск, Лисовка, Сухой Яр, Удачное и Зверево оказались под ударами российских авиабомб.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала девять раз вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.
На Времовском направлении состоялось 26 вражеских атак неподалеку Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Наиболее активен враг в районе Константинопольского, где состоялось 14 боестолкновений. Три боя еще продолжаются. Агрессор нанес авиаудар по Темировке, сбросив КАБ.
На Ореховском направлении оккупационные войска шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоандреевки и Пятихаток. Одно боестолкновение продолжается.
В Курской области украинские защитники отражают 19 атак противника, всего за сегодня захватчик совершил 32 штурма позиций наших войск.
На остальных направлениях - без особых изменений.
Напомним, что за последние сутки на утро 21 декабря, Россия потеряла в войне против Украины 1860 солдат. Всего потери российской армии с начала полномасштабной войны превысили 772 тысячи солдат.
Также на протяжении последних суток ВСУ уничтожили 10 танков, 32 артсистемы и 98 единиц автотехники противника.
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