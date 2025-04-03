Сегодня отмечают Международный день поиска радуги: 6 интересных фактов об этом явлении

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Чем важен Международный день поиска радуги

Украинцам рассказали, что Международный день поиска радуги - неофициальный, но очень позитивный праздник, который:

отмечается ежегодно 3 апреля;

поощряет людей обращать внимание на красоту окружающего мира;

поощряет людей находить радость в повседневных вещах.

"Идея этого дня заключается в том, чтобы выйти на улицу после дождя или возле водопадов и попробовать увидеть радугу", - объяснили в региональном центре по гидрометеорологии.

Если же радуга не появляется, можно наслаждаться другими природными чудесами, такими как облака, восход или закат солнца.

"Радуга является символом надежды. Поэтому этот день напоминает нам, что даже после бури всегда появляется что-то прекрасное", - отметили в учреждении.

Топ-6 фактов о радуге, которые мало кто знает

В честь праздника Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии поделился с гражданами рядом интересных фактов о радуге, которые могут знать не все.

Радуга - это не объект, а оптическое явление.

"Она образуется, когда свет преломляется и отражается в каплях воды. Поэтому невозможно подойти к радуге или коснуться ее - она всегда будет на одинаковом расстоянии от наблюдателя", - объяснили украинцам.

Радуга имеет больше цветов, чем мы видим.

"Хотя условно выделяют семь цветов, на самом деле она содержит множество оттенков, которые плавно переходят один в другой", - отметили в центре по гидрометеорологии.

Радуги могут быть двойными.

"Иногда можно увидеть двойные радуги, где вторая (внешняя) радуга имеет цвета в обратном порядке", - сообщили эксперты.

Радуги на самом деле являются круглыми.

"С самолета или с горы можно увидеть полную радугу в форме сплошного круга", - сообщили специалисты регионального центра.

Существуют лунные радуги (радуги в лунном свете).

Уточняется, что такая радуга возникает ночью, когда свет Луны преломляется в водяных каплях. Она слабее дневной радуги, поэтому ее цвета часто кажутся белыми или тусклыми.

Радугу чаще всего можно увидеть на Гавайях (поэтому местные жители имеют радугу на своих номерных знаках).

Это объясняется тем, что на Гавайских островах в Тихом океане - частые дожди, солнце и влажный воздух. А это - идеальные условия для образования радуг.

"Радуга всегда завораживает и напоминает об удивительности природы! Возможно вы когда-то видели двойную радугу или даже радугу ночью? Делитесь своими историями и фото в комментариях", - подытожили в региональном центре по гидрометеорологии.

Публикация Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/DneprRCGM)