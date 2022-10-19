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Сегодня Украину накроют дожди

Фото: в Украине в среду, 19 октября, практически везде прольются дожди (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 19 октября, по всей Украине будет пасмурно с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в центральных и Харьковской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер

Юго-западный и западный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура

В западных и северных областях ночью 6...11°, днем 10...15°; на остальной территории ночью 3....8° тепла, днем 13...18°, в южной части до 21°.

Как сообщалось, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

Также РБК-Украина давало полный прогноз на октябрь.

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