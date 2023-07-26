Сегодня пройдет первое заседание Совета Украина-НАТО по просьбе Киева

"Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море, - заявила спикер.

Совет Украина-НАТО

После того как Россия вышла из "зерновой сделки" и начала наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, президент Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать Совет Украина-НАТО для консультаций по ситуации в Черном море.

Кроме того, Зеленский 25 июля провел встречу с чиновниками накануне заседания Совета Украина-НАТО. Чтобы подготовить практические шаги для реализации решений саммита Альянса в Вильнюсе, Зеленский собрал представителей Рады и правительства.

Решение о создании Совета Украина-НАТО было принято на саммите Альянса в Вильнюсе. Первое заседание на уровне глав государств состоялось 12 июля во время саммита.

О том, что такое Совет Украина-НАТО, читайте в материале РБК-Украина "Совет, а не Комиссия. Украина и НАТО запускают новый формат: что известно".