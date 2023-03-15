Сегодня под Киевом может быть "громко": стоит ли волноваться

Сообщается, что саперы будут работать на территории Вышгородского района.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что сегодня в Ирпене пройдут обучение на случай ЧС, поэтому жители могут слышать сирены и взрывы.

Кроме того, в ВСУ рассказали о работе мобильных групп, которые охраняют небо от иранских донов-камикадзе.

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