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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сегодня у нас тоже есть движение вперед: Зеленский о событиях на фронте

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Вооруженные силы Украины вчера, 27 июня, продвинулись по всем направлениям, где идет наступление.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Кроме этого, он заявил, что есть важные результаты в отражении русских штурмов. Президент также поблагодарил воинов за "каждого уничтоженного оккупанта и каждую спасенную украинскую жизнь".

"Особенно сегодня отмечу знаменитую 3-ю отдельную штурмовую бригаду, крепкую 28-ю отдельную механизированную бригаду, героическую 54-ю отдельную механизированную бригаду и крутую 57-ю отдельную мотопехотную бригаду. Я благодарю всех вас, воины! Молодцы!" - сказал Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

В последнее время ситуация на фронте активизировалась - ВСУ ведут наступательные действия на востоке и юге. Так, на восточном фронте украинские войска продвинулись от 1 до 2 км по каждому из направлений, а на южном уже освобождено более 130 кв. км территорий.

Британская разведка сообщает, что Силы обороны усилили свои усилия в районе Бахмута. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в самом городе ситуация более сложная - там россияне заняли подготовленные ранее украинцами оборонные позиции. Поэтому для освобождения самого Бахмута нужно больше времени.

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Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ