За сегодня на фронте произошло уже более 130 боев, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских обстрелов продолжают страдать приграничные районы Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В частности, от обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Тимофеевка, Бачевск, Сеньковка, Бериловка и Александровка.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Гатища.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы неподалеку Петропавловки, Кучеровки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Ямполовка, Ивановка и Белогоровка. С начала суток украинские воины отбили уже 15 атак, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Сергеевка.

На Северском направлении с начала суток враг совершил одну безрезультатную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Часов Яра. Сейчас продолжаются две атаки оккупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки в районе Щербиновки и Торецка, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка и Новоелизаветовка. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 22 атаки противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики 16 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное. Четыре боя продолжаются.

На Времовском направлении захватчики провели 17 атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь, Дачное и Привольное. Четыре боестолкновения продолжаются, также вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Запорожское, Разлив и Комар, в общем сбросив девять управляемых бомб.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники за сегодня отбили 16 атак российских захватчиков, 19 боестолкновений продолжаются, кроме того, враг нанес 152 артиллерийских обстрела.