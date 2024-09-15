За сегодняшний день на фронте произошло уже 100 боев, - Генштаб

На фронте в течение суток по состоянию на 16:00, 15 сентября, зафиксировано уже 100 боевых действий. Большинство из них состоялись и продолжаются на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Харьковской, Черниговской и Сумской областях пострадали, в частности, общины населенных пунктов Грабовское, Волковка, Мирополье, Луговка, Вороновка, Тимофеевка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Яструбиного, Белополья, Юнаковки, Басовки, Вороновки и Новой Слободы.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем, после обеда, вражеская авиация с территории Российской Федерации нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре города Харькова.

На Купянском направлении противник 14 раз штурмовал позиции подразделений ВСУ в районе Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового. Одиннадцать боев завершились, еще два - продолжаются. По районам Серебрянского леса, Твердохлебового и Дроновки активно действовала вражеская авиация.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в украинской обороне на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Выемка и Ивано-Дарьевка. Защитники украинской земли отразили шесть атак противника. Еще два боестолкновения продолжаются. Населенные пункты Северск, Николаевка и Переездное получили удары вражескими КАБами.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отразили атаку российских захватчиков вблизи Ступочек. В то же время армейская авиация противника дважды обстреляла Часов Яр неуправляемыми авиационными ракетами.

На Торецком направлении произошло 11 вражеских атак в районе Торецкого, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Украинские воины отразили восемь атак противника, еще три боя продолжаются. В основном агрессор концентрирует свои усилия в Торецком районе, активно применяя штурмовую и армейскую авиацию.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 16 попыток потеснить защитников Украины с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецкого, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 13 атак, три боестолкновения еще продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 22 раза в сторону Желаемого Второго, Украинского, Селидового, Долиновки, Георгиевки, Екатериновки и Константиновки. Пятнадцать попыток окупантов продвинуться вперед уже отбито.

На Времивском направлении произошло шесть вражеских атак недалеко от Водяного, Екатериновки и Макаровки. Три боя еще не завершились.

На Ореховском направлении оккупационные войска безуспешно атаковали вблизи Новодаровки.

Четыре раза враг штурмовал позиции защитников ВСУ на Приднепровском направлении. Два боестолкновения еще продолжаются.