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Погодити вступ Швеції та Фінляндії в НАТО знову не вдалося, - ЗМІ

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Анкара, Вівторок 21 червня 2022 11:04
Погодити вступ Швеції та Фінляндії в НАТО знову не вдалося, - ЗМІ Фото: погодити вступ Швеції та Фінляндії в НАТО знову не вдалося (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

НАТО не може подолати проблеми зі вступом Швеції та Фінляндії до Альянсу. Успіху на тристоронній зустрічі у Брюсселі, що відбулася вчора напередодні саміту в Мадриді, досягти не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Sozcu.

"НАТО не може подолати проблеми зі вступом Швеції та Фінляндії до Альянсу напередодні саміту в Мадриді, на тристоронніх переговорах у Брюсселі прогресу досягти не вдалося", - пише видання.

Зазначається, що турецька делегація не відступила від своїх позицій щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

При цьому прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що очікує від більшості країн-членів Альянсу очікують вирішення цього питання на саміті НАТО, який заплановано на кінець червня в Мадриді.

"Не повинно бути жодних перешкод для нашого членства", - додала прем'єр.

Нагадаємо, Туреччина виступає проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через нібито підтримку "терористичної організації".

Однак Анкара все ж погодилася провести тристоронні переговори з Фінляндією і Швецією, щодо їх членства, які відбулися вчора.

Крім того, Туреччина заявила, що навіть не розглядає саміт НАТО в Мадриді наступного тижня як кінцевий термін для вирішення своїх заперечень щодо приєднання Фінляндії та Швеції до військового Альянсу.

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