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Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" спонукає Путіна до агресії, - МЗС Польщі

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Вівторок 27 липня 2021 11:12
Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" спонукає Путіна до агресії, - МЗС Польщі Фото: заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський (facebook.com/paweljabIonski)
Автор: Олександр Білоус

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що завершення будівництва "Північного потоку - 2" призведе до зниження рівня безпеки в Європі. Дипломат зазначив, що німецько-американська угода в цьому питанні була поганим рішенням, яке спонукає Росію до агресивних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Яблонський нагадав, що за останні кілька років Росія відповідає, серед іншого, за початок війни в Україні, переслідування опозиціонерів, вбивства незалежних журналістів тощо.

Він заявив, що, давши дозвіл на завершення робіт при будівництві газопроводу, США та Німеччина показали президенту Росії Володимиру Путіну, що всі такі заходи можуть бути ефективно здійснені.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили про домовленість щодо добудови газопроводу Nord Stream 2. Це відбулося попри критику з боку України, Польщі та країн Балтії.

Після цього радник Держдепартаменту США Дерек Шолле зустрівся у Варшаві з представниками уряду і бізнесу Польщі. В ході бесіди обговорювалися загальні побоювання відносного газопроводу "Північний потік-2".

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Сполучені Штати Америки Польша Північний потік-2
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