Угода про спільний авіапростір з ЄС запланована на 2021 рік, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що угода про спільний авіаційний простір з Європейським союзом запланована на 2021 рік. Її повинні підписати, якщо не станеться форс-мажорів.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Що стосується загального авіаційного простору, то якщо не відбудеться ніяких форс-мажорів, то в наступному році ми його підпишемо. За угодою про асоціацію, то угода буде рухатися тільки вперед", - сказав Кулеба.

Він додав, що зараз МЗС займається лібералізацією візового режиму з великою Британією, хоча питання безвізу як з ЄС не на порядку денному.

На думку президента Володимира Зеленського, угоду про спільний авіаційний простір з ЄС підпишуть на початку 2021 року.

Нагадаємо, в червні віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина заявила, що до наступного саміту Україна-ЄС буде розблоковано підписання угоди про спільний авіаційний простір.

Зазначимо, на думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, авіація повернеться до докризового режиму через два роки.