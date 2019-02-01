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Угода про найбільшу у світі ЗВТ між ЄС та Японією набула чинності

Новини » Економіка    01.02.2019 - 16:04
Угода про найбільшу у світі ЗВТ між ЄС та Японією набула чинності
Ілюстративне фото (igor-tigerlivejournalcom)

Завдяки ЗВТ європейські компанії зможуть щороку заощадити близько 1 мільярда євро

Угода про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Європейським союзом та Японією набула чинності. Підписаний у 2018 році документ вступив у дію сьогодні, 1 лютого, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Угодою, що передбачає скасування мит та інших торговельних бар'єрів, створюється найбільша у світі ЗВТ, яка об'єднає ринки з 635-мільйонним населенням. За задумом ініціаторів, новостворена зона вільної торгівлі покликана пожвавити економічне зростання як в ЄС, так і в Японії.

Європейський союз та Японія взаємно скасують мита на понад 90% товарів, які вони продають один одному. Зона вільної торгівлі охопить майже 600 мільйонів людей та третину світового ВВП.

Очікується, що завдяки ЗВТ європейські компанії зможуть щороку заощадити близько 1 мільярда євро лише внаслідок скасування ввізних мит.

Нагадаємо, у минулому році Рада ЄС ухвалила рішення про початок переговорів про створення зони вільної торгівлі з Австралією і Новою Зеландією.

Також повідомлялося, що Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі.

Степан Кубів зазначив, що Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем дозволяє зберегти та розширити традиційний експорт для України, зокрема для продукції АПК, та відкрити нові можливості для експорту товарів з високою доданою вартістю.

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