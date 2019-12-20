Угоду по газу між Україною і Росією можуть підписати до кінця року, - Шефчович

Угоду про транзит газу в Європу через територію України підпишуть до кінця року. Про це під час брифінгу у четвер повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович

У відповідь на питання, чи реально підписати угоду до завершення 2019 року, він назвав це цілком вірогідним..

"Так. Я цілком переконаний, що так", - сказав Шефчович.

За його словами, процес узгодження досягнутих у Берліні домовленостей має бути завершений у Києві та Москві. Він думає, що це буде зроблено в дуже короткі строки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія та ЕК досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявляв, що угода по транзиту газу між Україною і Російською Федерацією буде обговорюватися в п'ятницю, 20 грудня.

Згодом Російський "Газпром" заявив, що продовжить переговори з Україною з газових питань в п'ятницю в Мінську.