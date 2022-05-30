Угода щодо ембарго на нафту з РФ сьогодні не буде досягнуто, - прем'єр Естонії

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Я не думаю, що ми досягнемо угоди сьогодні", - заявила вона, додавши, що більш імовірно, що угода буде досягнута на наступному саміті ЄС в червні.

Дипломати ЄС намагаються укласти угоду до початку дводенного саміту лідерів ЄС, який розпочнеться сьогодні вдень. Відправною точкою для переговорів стала пропозиція Єврокомісії від 4 травня про шостий і найжорсткіший раунд санкцій ЄС проти Росії.

Пропозиція включає заборону на імпорт всієї російської нафти - морської і трубопровідної, сирої нафти і продуктів нафтопереробки.