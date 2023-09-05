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Софию Киевскую и центр Львова хотят отнести ко Всемирному наследию ЮНЕСКО

Фото: два украинских памятника могут внести в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Исторический центр Львова и Софийский собор в Киеве должны быть внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оба объекта сейчас находятся под угрозой из-за российского вторжения.

Об этом заявил руководитель программы Всемирного наследия Лазарь Элунду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Эти объекты находятся под угрозой уничтожения. Были нападения на буферные зоны вокруг этих объектов, и мы не знаем, что произойдет в будущем", - сказал Элунду.

Он отметил, что комитет всемирного наследия, заседание которого состоится 10-25 сентября в Эр-Рияде, "вероятно" примет решение "на основе мнения экспертов" о том, что объекты "явно находятся в опасности".

Отметим, что центр Одессы уже внесен в список находящихся под угрозой исчезновения объектов Всемирного наследия. И после того, как несколько его построек в конце июля были, ЮНЕСКО назвала российское нападение "дерзким" и "наглым".

Российские ракеты тогда повредили более 20 исторических памятников, в том числе частично был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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