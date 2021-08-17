З'єднає шість країн: Facebook і Google займуться укладанням підводних інтернет-кабелів

У Facebook повідомили, що будуть разом з Google брати участь у проекті з укладання підводної кабельної системи Apricot протяжністю 12 тисяч кілометрів в Азії. Інтернет-кабель з'єднає Японію, Тайвань, Гуам, Філіппіни, Індонезію і Сінгапур.
Також в рамках проекту 2africa Facebook і кілька міжнародних компаній прокладуть підводний інтернет-кабель, який з'єднає Сейшельські острови, Коморські острови, Анголу і Нігерію.
Слід додати, що за допомогою підводних інтернет-кабелів компанії мають намір задовольнити зростаючий попит на 4G, 5G і широкосмуговий доступ в Азіатсько-тихоокеанському регіоні.