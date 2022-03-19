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З'єднав Європу і Азію: Ердоган відкрив грандіозний міст через протоку Дарданелли

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Анкара, Субота 19 березня 2022 07:25
З'єднав Європу і Азію: Ердоган відкрив грандіозний міст через протоку Дарданелли Міст через Дарданелли (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у п'ятницю відкрив підвісний міст через протоку Дарданелли, останній із серії великих інфраструктурних проектів, яким він приділяв пріоритетну увагу за два десятиліття свого перебування при владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Міст "1915 Чанаккале", що з'єднує європейське та азійське узбережжя Туреччини, обійшовся Туреччині у 2,5 млрд євро. Його будівництвом займалися турецькі та південнокорейські компанії. Новий міст отримав найдовший головний проліт - відстань між двома баштами - серед усіх підвісних мостів у світі.

З'єднав Європу і Азію: Ердоган відкрив грандіозний міст через протоку Дарданелли"Ці роботи будуть продовжувати приносити прибуток державі протягом багатьох років", - сказав Ердоган на церемонії відкриття. Назва "1915 Чанаккале" відносить нас до перемоги османського флоту в 1915 році над французькими та британськими військами в Дарданеллах під час Першої світової війни.

Це четвертий міст, що з'єднує європейське та азійське узбережжя Туреччини, поряд з трьома мостами в Стамбулі. Його вежі мають висоту 318 метрів, а загальна довжина моста становить 4,6 км. Ціна проїзду по мосту для легкових автомобілів складе 200 лір (13,50 доларів США). Дотепер транспортні засоби, що прямують між Анатолією та півостровом Галліполі, повинні були перетинати Дарданелли на поромі. Раніше це займало від 4 до 6 годин, тепер дорога займе близько шести хвилин.

Раніше ми писали, що Бельгія через війну Росії проти України вирішила не відмовлятися від АЕС. Функціонування атомних електростанцій продовжили як мінімум на 10 років.

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