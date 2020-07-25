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На Сполучені Штати насувається шторм "Ханна"

Автор: Дмитро Левицький

Шторм має вийти на сушу вже у другій половині дня

До берегів Сполучених Штатів Америки наблизився потужний шторм "Ханна". Це перший у 2020 році буревій, який охопить територію Техасу.

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Про це повідомляє телеканал CBC.

За даними Національної служби погоди, шторм "Ханна" виник приблизно за 145 кілометрів на північний схід від Порт-Менсфілда, що у штаті Техас. Максимальний стійкий вітер досягав 120 кілометрів на годину.

Як прогнозує синоптик з Маямі, негода посилиться до того, як шторм "Ханна" вийде на берег сьогодні у другій половині дня, однак буревій швидко послабне після того, як переміститься вглиб штату.

Очікується, що шторм "Ханна" принесе сильні зливи в різні частини Південного Техасу, а також на північний схід Мексики. Зливи можуть спричинити небезпечні неочікувані повені.

Крім того, Національна служба погоди США попередила про можливі торнадо.

Нагадаємо, погіршення погоди прогнозували сьогодні й в Україні; синоптики попереджали про сильні грозові дощі у західних областях та Києві.

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