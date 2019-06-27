Власна конституція: за якими цінностями живе Виставка

Напередодні 28 червня у київському ВДНГ видали нову власну конституцію.

Конституція – основний закон, якого має дотримуватися кожен громадянин України. Проте власна «Книга нормативів» є не тільки у держави, а й у деяких великих підприємств та компаній. Днями Національний комплекс «Експоцентр України» долучилися до списку тих, хто має такий документ – Конституцію ВДНГ було оприлюднено на офіційному сайті.

Конституція складається із 12 пунктів, що переслідують прості істини: прагнеш кращого майбутнього для країни – починай із себе; розвивай культуру; не бійся помилок та роби висновки; дбай про репутацію; шануй історію; піклуйся про довкілля; поважай вибір кожного; будь справедливим, тощо. Автор документу – генеральний директор НК «Експоцентр України» Євген Мушкін.

Євген Мушкін, генеральний директор ВДНГ:

Наша Конституція – закон, що пропонує людям рівні можливості. Дуже багато сил наша команда вкладає у розвиток цього унікального публічного простору, тому що ми віримо у його важливу місію: як культурно-інноваційний центр ВДНГ має стати моделлю кращого майбутнього України. Гарантом цього і є наша новостворена Конституція. Кожен пункт ототожнює те, яким, як ми вважаємо, має бути сучасний світ та основні принципи буття процвітаючої громади – рівність можливостей для кожного, право на вільний вибір, повагу, взаємозв’язок, високі людські цінності, будівництво здорової збалансованої екосистеми, розвиток культури.

Повний текст конституції наведений нижче.

1. Якщо прагнеш досягти кращого майбутнього для всієї країни, починай реалізовувати його сам.

Наразі ВДНГ забезпечує реалізацію місії, як національний культурно-інноваційний парк, сама сутність та модель якого вже є фундаментом для кращого майбутнього.

2. Завжди піклуйся про загальний рівень культури в країні.

Усе, що робить ВДНГ — власними силами, чи за підтримки партнерів, відповідає цінностям, що підвищують рівень культурного капіталу.

3. Роби висновки з будь-яких невдач або помилок — закаляйся та ставай сильнішим при зіткненні з хаосом у подальшому.

Розвиток ВДНГ триває через стале підвищення власної антикрихкості.

4. Не забувай: взаємозв'язок — головний двигун майбутнього, це стосується всіх екосистем на планеті, враховуючи бізнес. Кожна частина екосистеми підвищує шанси на краще майбутнє. Але живучість самої екосистеми залежить від кількості пов’язаних з нею організмів, або компаній.

ВДНГ забезпечує цілісність власної екосистеми через максимальну взаємоінтеграцію функцій, об'єктів, кластерів.

5. Будь-який розвиток повинен відбуватися у гармонії з історичними пам’ятками та навколишнім середовищем.

Розвиток ВДНГ триває з урахуванням естетики, завершеності, відповідності природі, історичній архітектурі та фірмовому стилю.

6. Якщо хочеш зробити щось цінне, дбай про репутацію та якість того, що робиш.

Розвиток ВДНГ відбувається з урахуванням професійного підходу, порядності, ергономічності, сталого підвищення загального рівня сервісу.

7. Піклуйся не тільки про себе, а й про довкілля.

ВДНГ розвивається екологічно: забезпечуються безпека для людини та навколишнього середовища.

8. Пам’ятай та шануй свою історію.

ВДНГ забезпечує цілісність власного майнового комплексу, збереження спадку.

9. Вкладай безпечно.

ВДНГ забезпечує захист інвестицій.

10. Поважай вибір кожного.

ВДНГ дотримується політичного та релігійного нейтралітету.

11. Будь справедливим: надавай однакові шанси навіть тим, хто відрізняється.

ВДНГ забезпечує рівність можливостей для кожного (колір шкіри, раса, національність, вік, стать, віросповідання, місце проживання, фізичні можливості).

12. Поважай права і свободи інших.

ВДНГ поважає свободу самовираження у межах, що не порушують гідність та права інших людей.