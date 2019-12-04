Соболєв назвав ймовірних замовників замаху на нього

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв назвав 7 прізвищ ймовірних замовників замаху на нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

Соболєв зазначив наступні прізвища:

Брославский;

Малик;

Будика Микола - бізнесмен з Маріуполя;

Євгенія Бурун - бізнесмен з Донецька;

Михайло Іванюк, колишній атовец;

Олександр Грановський.

Нагадаємо, замах стався 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті обстрілу загинув його малолітній син.

Раніше Шевченківський районний суд Києва взяв під варту без права застави Андрія Лаврегу - підозрюваного у вбивстві Соболєва. Вчора затриманим за вбивство сина депутата було оголошено про підозру. Їхні дії кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб. За день до цього підозрюваних затримали.

Також повідомлялося, що один з кілерів три роки воював на Донбасі, на фронті виконував функцію снайпера.