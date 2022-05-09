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В Одеській області чутно вибухи: що відомо

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Одеса, Понеділок 09 травня 2022 09:48
В Одеській області чутно вибухи: що відомо Фото: чутно вибухи в Одеській області 9 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 9 травня, близько 9.30 ранку стало відомо про вибухи в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Андрія Цаплієнка в Telegram.

"Повідомляють про вибухи в Одеській області", - пише він.

Відзначимо, що карта повітряних тривог з даними на 9:53 ранку виглядає так.

В Одеській області чутно вибухи: що відомо

Наразі загроза обстрілів спостерігається в Одеській, Миколаївській, Луганській та Донецькій областях.

Нагадаємо, за даними оперативного командування "Південь", поблизу українських берегів у Чорному морі ворог розташував 6 кораблів та 2 підводні човни із крилатими ракетами.

Всі вони перебувають у стані бойової готовності для нанесення ракетних ударів і споряджені понад 50-ма крилатими ракетами.

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