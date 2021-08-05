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Збирав дані про військових: бойовика "ДНР" засудили на 10 років

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 15:22
Збирав дані про військових: бойовика "ДНР" засудили на 10 років Фото: бойовика ДНР засудили до 10 років в’язниці (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Бойовик "ДНР" засуджений до десяти років позбавлення волі. Він збирав інформацію про розташування, а також про сили та засоби українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією відомства, контррозвідники спецслужби затримали бойовика у травні цього року на лінії розмежування.

Як повідомляють в СБУ, зловмисник збирав розвіддані про підрозділи Збройних Сил України.

У результаті чого суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України";
  • ч. 1 ст. 258-3 "Участь у терористичній групі чи терористичній організації".

Вирок набув законної сили.

Фото: вилучені предмети співробітниками СБУ (ssu.gov.ua)

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бойовики ДНР Служба безпеки України
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