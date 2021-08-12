RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Збирав дані про українські військові сили: СБУ затримала розвідника РФ

Автор: Марія Кучерявець

Контррозвідники СБУ затримали агента російської воєнної розвідки. Він збирав інформацію про українські сили та засоби у районі проведення ООС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що іноземець, який тимчасово проживає на території України, за завданням представників спецслужби РФ періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації.

Так, за виконану "роботу" він отримував грошову винагороду.

Зокрема, російських "кураторів" цікавили відомості про залучені в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо.

За інформацією силовиків, шпигуна затримано на "гарячому" під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) ККУ.

За рішенням суду його взято під варту. Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) ККУ.

Фото: затримання силовиками агента російської воєнної розвідки (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЗбройні сили УкраїниРосійська ФедераціяЗадержание