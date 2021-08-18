RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Збирав дані про українські розробки ракетних комплексів: агента ФСБ засудили до 8 років тюрьми

Автор: РБК-Україна

Агента ФСБ РФ засудили до 8 років позбавлення волі. Судовий вирок набрав законної сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Російський розвідник збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів. Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування встановило, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник мав намір отримати відомості щодо новітньої військової розробки - ракетного комплексу "Нептун". Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних ил України.

Контррозвідники СБУ затримали агента під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.

Лисичанський міський суд Луганської області засудив зрадника до 8 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниФСБ