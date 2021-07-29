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Як зняти квартиру

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Четвер 29 липня 2021 14:45
Як зняти квартиру

Оренда квартири на тривалий термін давно стала звичною справою, але питань, пов'язаних зі зніманням житла, не зменшилося. Потенційних орендарів цікавить, як правильно зняти квартиру або будиночок в Харкові, щоб не постраждати від шахрайських схем. Перш за все, ви повинні визначитися, яким чином будете шукати квартиру: через агентство нерухомості або самостійно.

Оренда квартири через агентство

На ринку працює чимало компаній, що займаються орендою нерухомості. Однак не всі з них надають якісні послуги:

  • При виборі агентства віддавайте перевагу великим компаніям – вони цінують свою репутацію і навряд чи підуть на шахрайство;
  • Крім агентств з нерухомості, на ринку працюють інформаційні агентства. Не варто їм доручати пошук квартири: вони надають тільки інформацію, але реальних кроків з пошуку житла не роблять;
  • Не варто співпрацювати з компанією, яка виставляє найнижчі ціни на свої послуги. Пам'ятайте, що дешевий товар не буває якісним.

Як бачимо, пошук агентства також має свої особливості. Будьте уважні і відповідальні – не витрачайте час і гроші на шахраїв або купівлю неякісних послуг.

Оренда квартири у власника

Багато орендарів, бажаючи заощадити на комісійних, задаються питанням: як зняти квартиру на тривалий термін, не вдаючись до послуг ріелтора? Це не так просто, як здається на перший погляд. Вам доведеться:

  • Самостійно знайти квартиру, відповідну вашим запитам по місцю розташування, площі, ціні і якості.
  • Дзвонити власникам, домовлятися про перегляд житла, що здається.
  • Витрачати час на перевірку документів (зокрема дізнаватися хто власник квартири, яку ви збираєтеся зняти).

Як бачимо, самостійний пошук квартири забирає чимало часу, зусиль, вимагає певних знань і терпіння. Багато потенційних орендарів, не зумівши знайти житло самостійно, все ж звертаються до ріелторів.

Як недорого орендувати квартиру

Якщо ви збираєте на покупку елітного житла в Харкові і бажаєте заощадити на оренді, скористайтеся нашими порадами:

  • Чим менше метраж квартири – тим нижче її орендна вартість. Також, в цьому випадку, ви зможете заощадити на комунальних платежах.
  • Можливо, варто розглянути оренду квартири без меблів. Таке житло коштує дешевше.
  • Відсутність ліфта на 4-5 поверсі також буде суттєвим аргументом при зниженні вартості оренди.
  • Ви знімаєте квартиру на певний термін. Можливо, є сенс орендувати житло подалі від центру – там воно дешевше.

Якщо ви накопичили достатню кількість коштів, то скористайтеся оголошеннями про продаж квартир в Харкові без посередників. Таким чином, ви зможете придбати житло своєї мрії і одночасно заощадити на комісійних.

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