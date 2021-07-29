Оренда квартири на тривалий термін давно стала звичною справою, але питань, пов'язаних зі зніманням житла, не зменшилося. Потенційних орендарів цікавить, як правильно зняти квартиру або будиночок в Харкові, щоб не постраждати від шахрайських схем. Перш за все, ви повинні визначитися, яким чином будете шукати квартиру: через агентство нерухомості або самостійно.

Оренда квартири через агентство

На ринку працює чимало компаній, що займаються орендою нерухомості. Однак не всі з них надають якісні послуги:

При виборі агентства віддавайте перевагу великим компаніям – вони цінують свою репутацію і навряд чи підуть на шахрайство;

Крім агентств з нерухомості, на ринку працюють інформаційні агентства. Не варто їм доручати пошук квартири: вони надають тільки інформацію, але реальних кроків з пошуку житла не роблять;

Не варто співпрацювати з компанією, яка виставляє найнижчі ціни на свої послуги. Пам'ятайте, що дешевий товар не буває якісним.

Як бачимо, пошук агентства також має свої особливості. Будьте уважні і відповідальні – не витрачайте час і гроші на шахраїв або купівлю неякісних послуг.

Оренда квартири у власника

Багато орендарів, бажаючи заощадити на комісійних, задаються питанням: як зняти квартиру на тривалий термін, не вдаючись до послуг ріелтора? Це не так просто, як здається на перший погляд. Вам доведеться:

Самостійно знайти квартиру, відповідну вашим запитам по місцю розташування, площі, ціні і якості.

Дзвонити власникам, домовлятися про перегляд житла, що здається.

Витрачати час на перевірку документів (зокрема дізнаватися хто власник квартири, яку ви збираєтеся зняти).

Як бачимо, самостійний пошук квартири забирає чимало часу, зусиль, вимагає певних знань і терпіння. Багато потенційних орендарів, не зумівши знайти житло самостійно, все ж звертаються до ріелторів.

Як недорого орендувати квартиру

Якщо ви збираєте на покупку елітного житла в Харкові і бажаєте заощадити на оренді, скористайтеся нашими порадами:

Чим менше метраж квартири – тим нижче її орендна вартість. Також, в цьому випадку, ви зможете заощадити на комунальних платежах.

Можливо, варто розглянути оренду квартири без меблів. Таке житло коштує дешевше.

Відсутність ліфта на 4-5 поверсі також буде суттєвим аргументом при зниженні вартості оренди.

Ви знімаєте квартиру на певний термін. Можливо, є сенс орендувати житло подалі від центру – там воно дешевше.

Якщо ви накопичили достатню кількість коштів, то скористайтеся оголошеннями про продаж квартир в Харкові без посередників. Таким чином, ви зможете придбати житло своєї мрії і одночасно заощадити на комісійних.