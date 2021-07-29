Як зняти квартиру
Оренда квартири на тривалий термін давно стала звичною справою, але питань, пов'язаних зі зніманням житла, не зменшилося. Потенційних орендарів цікавить, як правильно зняти квартиру або будиночок в Харкові, щоб не постраждати від шахрайських схем. Перш за все, ви повинні визначитися, яким чином будете шукати квартиру: через агентство нерухомості або самостійно.
Оренда квартири через агентство
На ринку працює чимало компаній, що займаються орендою нерухомості. Однак не всі з них надають якісні послуги:
- При виборі агентства віддавайте перевагу великим компаніям – вони цінують свою репутацію і навряд чи підуть на шахрайство;
- Крім агентств з нерухомості, на ринку працюють інформаційні агентства. Не варто їм доручати пошук квартири: вони надають тільки інформацію, але реальних кроків з пошуку житла не роблять;
- Не варто співпрацювати з компанією, яка виставляє найнижчі ціни на свої послуги. Пам'ятайте, що дешевий товар не буває якісним.
Як бачимо, пошук агентства також має свої особливості. Будьте уважні і відповідальні – не витрачайте час і гроші на шахраїв або купівлю неякісних послуг.
Оренда квартири у власника
Багато орендарів, бажаючи заощадити на комісійних, задаються питанням: як зняти квартиру на тривалий термін, не вдаючись до послуг ріелтора? Це не так просто, як здається на перший погляд. Вам доведеться:
- Самостійно знайти квартиру, відповідну вашим запитам по місцю розташування, площі, ціні і якості.
- Дзвонити власникам, домовлятися про перегляд житла, що здається.
- Витрачати час на перевірку документів (зокрема дізнаватися хто власник квартири, яку ви збираєтеся зняти).
Як бачимо, самостійний пошук квартири забирає чимало часу, зусиль, вимагає певних знань і терпіння. Багато потенційних орендарів, не зумівши знайти житло самостійно, все ж звертаються до ріелторів.
Як недорого орендувати квартиру
Якщо ви збираєте на покупку елітного житла в Харкові і бажаєте заощадити на оренді, скористайтеся нашими порадами:
- Чим менше метраж квартири – тим нижче її орендна вартість. Також, в цьому випадку, ви зможете заощадити на комунальних платежах.
- Можливо, варто розглянути оренду квартири без меблів. Таке житло коштує дешевше.
- Відсутність ліфта на 4-5 поверсі також буде суттєвим аргументом при зниженні вартості оренди.
- Ви знімаєте квартиру на певний термін. Можливо, є сенс орендувати житло подалі від центру – там воно дешевше.
Якщо ви накопичили достатню кількість коштів, то скористайтеся оголошеннями про продаж квартир в Харкові без посередників. Таким чином, ви зможете придбати житло своєї мрії і одночасно заощадити на комісійних.