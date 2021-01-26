ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

СНО-3, пандемія та Договір про відкрите небо: про що говорили Байден та Путін

Москва, Вівторок 26 січня 2021 21:24
СНО-3, пандемія та Договір про відкрите небо: про що говорили Байден та Путін
Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

В ході першої телефонної розмови президенти США та Росії - Джо Байден та Володимир Путін - обговорили нагальні питання двосторонніх відносин. Путін також привітав Байдена з початком роботи по посаді президента.

Про це розповіли в прес-службі Кремля.

Лідери країн обговорили продовження договору про скорочення ядерної зброї (СНО-3), зокрема, виразили задоволення обміном нотами щодо досягнення домовленостей.

"Найближчими днями сторони завершать всі необхідні процедури, що забезпечують подальше функціонування цього важливого міжнародно-правового механізму взаємного обмеження ракетно-ядерних арсеналів", - заявили в Кремлі.

Також в контексті міжнародних тем президенти торкнулися питань виходу США з Договору про відкрите небо, збереження ядерної угоди з Іраном, а також війни в Україні.

Оновлено 21:32.

У Білому домі розповіли, що під час розмови з російським президентом Байден підтвердив підтримку територіальної цілісності України з боку США. Також президент США підіймав питання російського втручання в американські вибори, отруєння Олексія Навального та хакерські атаки.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що США будуть рішуче захищати свої національні інтереси від дій Росії, які завдаватимуть шкоди нам або нашим союзникам", - заявили у Білому домі.

Крім того, обговорювалася можливість співпраці між Росією та США в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. У Кремлі говорять, що бесіда лідерів мала діловий та відвертий характер.

Нагадаємо, сьогодні у Кремлі заявили про телефонну розмову Путіна з Байденом. Це перша розмова між лідерами після початку президентства Байдена.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Володимир ПутінДжозеф Байден

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся