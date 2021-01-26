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СНВ-3, пандемия и Договор по открытому небу: о чем говорили Байден и Путин

Москва, Вторник 26 января 2021 21:24
СНВ-3, пандемия и Договор по открытому небу: о чем говорили Байден и Путин
Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ходе первого телефонного разговора президенты США и России - Джо Байден и Владимир Путин - обсудили насущные вопросы двусторонних отношений. Путин также поздравил Байдена с началом работы на посту президента.

Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Лидеры стран обсудили продление договора о сокращении ядерного оружия (СНВ-3), в частности, выразили удовлетворение обменом нотами по достижению договоренностей.

"В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", - заявили в Кремле.

Также в контексте международных тем президенты затронули вопросы выхода США из Договора по открытому небу, сохранения ядерного соглашения с Ираном, а также войны в Украине.

Обновлено 21:32.

В Белом доме рассказали, что во время разговора с российским президентом Байден подтвердил поддержку территориальной целостности Украины со стороны США. Также президент США поднимал вопросы российского вмешательства в американские выборы, отравления Алексея Навального и хакерских атак.

"Президент Байден четко дал понять, что США будут решительно защищать свои национальные интересы от действий России, наносящих вред нам или нашим союзникам", - заявили в Белом доме.

Кроме того, обсуждалась возможность сотрудничества между Россией и США в рамках борьбы с пандемией коронавируса. В Кремле говорят, что беседа лидеров имела деловой и откровенный характер.

Напомним, сегодня в Кремле заявили о телефонном разговоре Путина с Байденом. Это первый разговор между лидерами после начала президентства Байдена.

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