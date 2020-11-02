Сноуден вирішив отримати російське громадянство

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден подав заяву на отримання російського громадянства. Він не хоче розлучатися з сином.

Про це Сноуден написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, він з дружиною Ліндсі Міллс залишаться американцями і будуть виховувати сина відповідно з усіма цінностями Америки.

"Після стількох років розлуки з нашими батьками, моя дружина і я не маємо ніякого бажання бути разлученнимі з нашим сином. Тому в цю епоху пандемії і закритих кордонів ми подаємо на подвійне громадянство США і Росії", - написав він.

Раніше стало відомо, що Сноудену видали безстроковий вид на проживання в Росії. В кінці грудня Сноуден з дружиною чекають на народження першої дитини.

Нагадаємо, він погодився виплатити уряду США понад 5 млн доларів.

Крім того, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість помилування Сноудена.