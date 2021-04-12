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Знесення будинку Уткіна в Києві: Ткаченко вимагає з'ясувати, хто видав дозвіл

Автор: РБК-Україна

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення будинку Уткіна в Києві. Він вимагає від правоохоронців з'ясувати, хто дав на це дозвіл.

Про це він заявив у своєму Telegram.

"Знесення історичного будинку купця Уткіна в Києві - варварство. Тим більше, що ця будівля, відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста, входить в історичний ареал забудови міста", - зазначив Ткаченко.

За його словами, його міністерство не видавало дозвіл на знесення будинку та забудову і вже проводить перевірку.

"Між тим правоохоронні органи повинні провести ретельне розслідування, хто дав "дозвіл" на знищення історичної будівлі", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що забудовник у центрі Києва зніс історичний будинок купця Уткіна, і прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Прибутковим будинком біля залізничного вокзалу на початку ХХ століття володів купець Іван Уткін, який займався продажем масляних фарб.

РБК-Україна також писало, чому земля в Київській області дорожчає протягом останнього року, незважаючи на загальну ситуацію в економіці через карантин і пандемію.

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