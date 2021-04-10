ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ясно і до +14 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Субота 10 квітня 2021 10:00
Ясно і до +14 тепла: прогноз погоди на сьогодні Фото: на всій території Україні буде сонячна погода (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у суботу, 10 квітня, буде сонячна погода. Температура повітря вдень буде коливатись від +8 до +14 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода в областях

У всіх областях погода буде ясна. У західних та центральних областях вдень стовпчики термометрів покажуть +11+13 градусів, на Закарпатті та Волині до +14, вночі +3-1. На півночі і сході трохи прохолодніше - +10+12 градусів вдень, у Чернігівській і Сумській областях вночі +1-1, на Донбасі +1+3 градуси. На півдні країни вдень повітря прогріється до +10+13 градусів, в Одеській області +8+10, вночі від +3 до-1.

Ясно і до +14 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде ясна погода. Температура повітря вдень становитиме +10+12 градусів, вночі 0+2.

Ясно і до +14 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні розпочався вегетаційний період. З 12 квітня заморозки на поверхні ґрунту будуть мати потенційно небезпечний або стихійний характер.

Нагадаємо, на вихідних в Україні очікується тепла весняна погода. Температура повітря вдень місцями підвищиться до +19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр весна Погода
NEWS
Опублікована постанова про виплати ФОПам за карантин: хто отримає допомогу (список)
Опублікована постанова про виплати ФОПам за карантин: хто отримає допомогу (список)
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні