Ясно і до +14 тепла: прогноз погоди на сьогодні
В Україні у суботу, 10 квітня, буде сонячна погода. Температура повітря вдень буде коливатись від +8 до +14 градусів.
Погода в областях
У всіх областях погода буде ясна. У західних та центральних областях вдень стовпчики термометрів покажуть +11+13 градусів, на Закарпатті та Волині до +14, вночі +3-1. На півночі і сході трохи прохолодніше - +10+12 градусів вдень, у Чернігівській і Сумській областях вночі +1-1, на Донбасі +1+3 градуси. На півдні країни вдень повітря прогріється до +10+13 градусів, в Одеській області +8+10, вночі від +3 до-1.
Погода у Києві
У столиці сьогодні буде ясна погода. Температура повітря вдень становитиме +10+12 градусів, вночі 0+2.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні розпочався вегетаційний період. З 12 квітня заморозки на поверхні ґрунту будуть мати потенційно небезпечний або стихійний характер.
Нагадаємо, на вихідних в Україні очікується тепла весняна погода. Температура повітря вдень місцями підвищиться до +19.